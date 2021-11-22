Барнаул, , 12:20 — REGNUM Строгость закона компенсируются необязательностью его исполнения. Так во всем, в том числе — по теме вокруг пропускного режима в ТЦ через QR-коды в Алтайском крае. Об этом 22 ноября со ссылкой на письмо читательницы пишет телеграм-канал «Алтайские крайности»:

Проверка QR-кода в торговом центре Barnaul.org

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«Недолго держался бизнес и выполнял указ губернатора. Если ещё неделю назад на входах стояли охранники и сверяли показанный QR-код с паспортом. То уже вчера проехала несколько крупных ТЦ, охранники сканируют чисто для вида. Пройти можно по любому QR-коду, главное, чтобы пол совпадал хотя бы».

Корреспондент ИА REGNUM посетил накануне ТЦ «Москва» в Барнауле: там и вовсе показывать документ о вакцинации было некому. С 10:00 по местному времени там работали все отделы, но посетителей не было.

Напомним, систему QR-кодов в Алтайском крае начали водить с 30 октября. А с 15 ноября наличие вакцинации стали проверять не только в торговых и торгово-развлекательных центах. Коды должны требовать в гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

Также система распространяется на посещение театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, а также — объектов общественного питания.

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Органы власти получили уже несколько обращений от предпринимателей с просьбой оказать поддержку или отменить систему ограничений. К примеру, посещаемость в одном из самых популярных барнаульских ТЦ — «Европе» — упала в 10 раз. Вернуть покупательский интерес нетрадиционными способами попытался также один из торговых центров, организовав боковой вход и надписью «Для входа к нам не нужен QR-код».

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