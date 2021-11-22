Якутск, , 10:03 — REGNUM Иск против QR-кодов, который рассмотрит Верховный суд Якутии, подан в адрес главы региона Айсена Николаева. Он указан ответчиком, сообщило 22 ноября ИА SakhaDay.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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Подготовка к рассмотрению дела назначена на 23 ноября. Истцами выступают юрист Зинаида Гусева и ещё четыре жителя республики. Они намерены оспорить законность введения правил входа по QR-кодам в места массового посещения людей.

По мнению авторов иска, требование предъявлять QR-коды на входе в торговые центры, рестораны, кафе, кинотеатры, соцучреждения, спортзалы ограничивает конституционные права граждан. Обратившиеся в суд якутяне считают, что такие ограничения должны вводится не локальным нормативно-правовым актом, а федеральным законом.

Как сообщало ИА REGNUM, Зинаида Гусева считает, что ограничения в виде входа по QR-кодам в организации с массовым посещением людей нарушают не только конституционные права жителей республики, но и принцип равенства. Юрист подчеркнула, что инициативная группа не имеет цели «хайпануть», и намерена отстаивать свои права.