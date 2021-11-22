Иваново, , 13:02 — REGNUM Власти Ивановской области отменили обязательное предъявление QR-кодыов при посещении торговых центров. Об этом на брифинге 22 ноября сообщила заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш.

Торговый центр

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Решение об отмене QR-кодов при посещении торговых центров был принято на заседании регионального оперативного штаба.

«С учётом эпидемиологической ситуации было принято несколько решений. Первое касается отмены установленных ограничений при посещении гражданами торгово-развлекательных центров. С сегодняшнего дня отменяется требование о предоставлении документов, QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании», — сказала Эрмиш.

Эрмиш уточнила, что отмененные ограничения могут вернуть. Если ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе ухудшится.

Как сообщало ИА REGNUM, требование на предъявление QR-кодов при посещение торговых центров ввели с 30 октября, 16 ноября стало известно о смягчении режима — документы о вакцинации разрешили требовать только в выходные дни и вечернее время.