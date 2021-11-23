Великий Новгород, , 14:18 — REGNUM Правительство Новгородской области подготовило новый перечень антиковидных ограничений, которые будут смягчены с начала декабря. Об этом сообщила 23 ноября пресс-служба администрации Новгородской области.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Так, с 1 декабря 2021 года в регионе разрешается проведение банкетов в местах общественного питания при наличии QR-кодов не только у работников точек общепита, но и у посетителей. Также родителям разрешили сопровождать детей в центрах дополнительного образования без индивидуальных QR-кодов. Максимальная заполняемость кинотеатров увеличится с начала декабря с 50% до 75%.

Правительство Новгородской области решило ослабить ограничения в связи с улучшением статистики по коронавирусу в регионе. По данным областного правительства, в стационарной форме лечение от COVID-19 получают 1240 жителей Новгородской области, амбулаторно лечатся 3866 человек. На сегодняшний день в медицинских учреждениях для лечения коронавируса свободно 34% коек от общего количества. Темпы вакцинации за прошедшую неделю выросли в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.

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