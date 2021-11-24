Грозный, , 10:13 — REGNUM В девяти субъектах России за последнюю неделю выросло число пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Среди них два региона Северо-Кавказского федерального округа — Чечня и Ставропольский край. Такие данные привел 23 ноября в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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«Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский, Хабаровский и Ставропольский края, Чечня, Кемеровская, Тверская, Липецкая и Мурманская области», — заявил глава Минздрава.

По словам Мурашко, тяжесть протекания заболевания зависит от циркулирующего в настоящее время в России штамма коронавируса.

Напомним, в Ставропольском крае, по данным федерального оперштаба на 23 ноября, находились на лечении от COVID-19 21 467 пациентов, в Чечне — 1167 человек.

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