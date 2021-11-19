Москва, , 11:00 — REGNUM Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве выросла с появлением дельта-штамма, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Анастасия Ракова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«При дельта-штамме дети болеют гораздо серьёзнее и чаще. Количество заболевших детей существенно возросло. В пике в октябре мы заходили — больше тысячи детей заболевали ежедневно», — сказала Ракова.

Она отметила, что раньше заболеваемость у детей проходила как правило в бессимптомной форме или с лёгкими проявлениями ОРВИ, но сейчас всё чаще дети заболевают в средней тяжести или тяжело.

«Если раньше госпитализация ребёнка была крайне редкая ситуация, то теперь в день мы госпитализируем с ковидом от 25 до 30 детей», — рассказала вице-мэр.