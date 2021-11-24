Воронеж, , 14:51 — REGNUM Фестиваль детской и юношеской литературы «Читай-Болтай» им. С.Я. Маршака в Воронеже, который ранее планировалось провести в декабре, перенесён на 13−15 мая 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы фестиваля 24 ноября.

Детские книги Екатерина Калаева © ИА REGNUM

«Команда фестиваля детской и юношеской литературы «Читай-Болтай» им. С.Я. Маршака, который организует АНО «Центр гуманитарных инициатив «Репное», вынуждена снова сообщить о переносе мероприятия из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Оргкомитет рассчитывает провести фестиваль 13, 14 и 15 мая 2022 года. Одним из источников финансирования станут средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов», — уточнили организаторы.

Причиной переноса дат проведения фестиваля названа ситуация с распространением коронавируса.

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Фестиваль в новые даты планируют провести по теме «Игра в будущее». Она будет раскрываться в контексте экологии, психологии, педагогики, футурологии и фантастики — в том числе через игровые техники.

Фестиваль «Читай-Болтай», объединяющий книжную ярмарку, лекционный и театральный блоки, мастер-классы, развлечения, выступления театральных коллективов, проводился в 2018 и в 2019 годах. В 2020 году фестиваль перенесли из-за коронавируса, также фестиваль переносился и в 2021 году.