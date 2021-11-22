Черкесск, , 09:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в связи с улучшением эпидситуации по коронавирусу решено уменьшить число мест в ковидных госпиталях. В резерв переведены 200 коек, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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Так, по 50 коек сокращено в госпиталях в микрорайоне Северный в городе Черкесске, в Карачаевской центральной больнице, в Усть-Джегутинской районной больнице и в госпитале на базе Черкесской городской клинической больницы.«На протяжении последней недели количество выписываемых из стационара ежедневно превышает количество поступающих. Не использовались в работе 40% коек, при нормативе Минздрава РФ — не больше 30% свободного коечного фонда», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Напомним, коечный фонд ковидных госпиталей в Карачаево-Черкесии до сокращения составлял 1280 коек. По данным на 21 ноября, число госпитализированных составляло 681 человек.