Кызыл, , 08:22 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 15 380. За минувшие сутки выявлено 65 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 65 заболевших мужчин — 23, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 33, от 18 до 49 лет — 22, от 50 до 64 лет — 6, старше 65 лет — 4», — отметили в ведомстве.

По данным на 22 ноября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 409 пациентов, в том числе 50 детей и десять беременных женщин. Состояние 82 человек оценивается, как тяжёлое. 19 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда достигла почти 64%. Амбулаторное лечение на дому проходит 242 пациента, в том числе 94 ребёнка и 13 пожилых граждан старше 65 лет.