Петрозаводск, , 17:47 — REGNUM В Республиканской больнице Карелии 43,5% от числа пациентов, заразившихся коронавирусом, составляют люди старше 60 лет. И всё больше становится доля более молодых пациентов. Данными статистики поделился глава республики Артур Парфенчиков, опубликовав пост в социальности сети «ВКонтакте» 22 ноября.

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«Сегодня от главного врача Республиканской больницы Ю. С. Кононенко получил информацию, что за минувшую неделю 56,5% пациентов составили лица моложе 60 лет, а 40% лица моложе 40 лет. Сам факт попадания на стационар больного в достаточно молодом возрасте говорит о тяжёлом течении заболевания», — прокомментировал Артур Парфенчиков.

Губернатор выражает свою обеспокоенность ситуацией с короновирусом в регионе и призывает задуматься о тяжелых последствиях заражения, акцентируя внимание на том, что люди пенсионного возраста вынуждены проходить более длительный процесс реабилитации.

Артур Парфенчиков обратил внимание пользователей на причину отказа от вакцинации среди лиц старше 60 лет, ссылаясь на информацию, полученную от главного врача Республиканской больницы. По данным Юлии Кононенко, на это решение зачастую влияет мнение детей больных, которые сами по каким-то причинам не собираются вакцинироваться.

Отметим, что на сегодняшний день Карелия входит в десятку лучших регионов по вакцинации населения пенсионного возраста. Губернатор надеется, что эти меры предотвратят увеличение больных ковидом в данной возрастной категории.

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