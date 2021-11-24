Архангельск, , 13:36 — REGNUM В Архангельской области продолжает расти число больных ковидом — за последние сутки выявили 409 случаев заболевания.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе, среди новых заболевших — 115 архангелогородцев, 54 жителя Вельского района, 49 северодвинцев, 39 жителей Холмогорского района. Случаи заболевания выявлены также в Коряжме, Новодвинске и других муниципалитетах.

«В статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Башкортостан и Кировскую область», — отметили в штабе.

По данным федерального оперштаба, за сутки жертвами ковида в Архангельской области стали три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России число заболевших ковидом пополнили 33 558 человек.