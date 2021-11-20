Томск, , 12:36 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждено 290 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,0, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, общее число выявленных случаев за время пандемии достигло 53 258. Из них к настоящему времени выздоровели 39 231 человек, в том числе 36 за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 617 пациентов.

По данным на 20 ноября, занятость коечного фонда в ковидных стационарах региона превысила 74%.