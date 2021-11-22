Вологда, , 15:50 — REGNUM В Вологодской области возобновят работу медучреждения, которые были «зарезервированы» под лечение ковид-пациентов. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор области Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Поручаю возобновить профильную деятельность стационаров Сокольского и Шексниского ЦРБ, которые были ранее подготовлены, как резервные инфекционные койки на случай внештатного развития ситуации со стремительным ростом заболевших коронавирусной инфекцией. Такая потребность отпала — в связи с этим, мы возвращаем для оказания плановой медицинской помощи двести ранее зарезервированных коек», — отметил Олег Кувшинников.

На сегодняшний день количество свободного резервного коечного фонда в области для лечения пациентов составляет больше 26%. Всего сегодня в области развернуто 2040 инфекционных коек, для оказания стационарной медицинской помощи пациентам с диагнозом COVID-19. На госпитализации находятся 1503 человека, общий уровень загрузки моногоспиталей — 73,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области коронавирус был выявлен у 402 человек, 12 ковид-пациентов скончались.