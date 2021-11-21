Москва, , 05:54 — REGNUM Вакцинация от гриппа никак не скажется на уровне антител к COVID-19 у переболевших этим заболеванием. Об этом 20 ноября сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов в беседе с ТАСС.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

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Специалист пояснил, что иммунная система человека избирательно реагирует на антигены, попадающие в организм либо в виде вируса-возбудителя болезни, либо с вакцинным препаратом. Поэтому прививка от коронавируса никак не помешает вакцинации против гриппа.

Коновалов уточнил, что вакцинация не несёт никакого вреда и прививаться можно в течение всего сезона, если соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены.

«Поскольку у иммунной системы нет календаря, прививка сработает вне зависимости от даты вакцинации, окажет защитный эффект», — отметил специалист.

В текущем году в России применяются вакцины, защищающие как от трёх, так и от четырёх вариантов гриппа. Иммунитет к заболеванию формируется в течение двух недель после вакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, почему важно привиться и от гриппа и от коронавирусной инфекции.

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