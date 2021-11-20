Курган, , 15:31 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 85 зафиксированы в Кургане, сообщает 20 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 216 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 20 ноября выявлено 43 228 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 20 ноября вылечились 34 392 человека, скончались 843 пациента с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 216 человек