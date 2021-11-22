Тюмень, , 09:51 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (45 случаев), сообщает 22 ноября региональный оперативный штаб.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 256 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 22 ноября в Югре зарегистрировано 87 783 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 80 406 человек, 1616 пациентов с COVID-19 скончались (на девять человек больше, чем днём ранее).

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