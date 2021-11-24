Томск, , 11:01 — REGNUM Департамент образования Томска прокомментировал информацию о требовании предъявить QR-код или отрицательный тест на коронавирусную инфекцию для входа в городскую школу.

Маска (сс) AlexChirkin

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Ранее в соцсетях появилось фото объявления, сделанное в одной из школ Томска. В объявлении со ссылкой на распоряжение областной администрации говорилось о введении ограничений на посещение школы.

«А именно потребуется сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до посещения школы», — цитирует объявление Тvtomsk.ru.

В городском департаменте образования подчеркнули, что данное требование является избыточным. В ответе департамента уточняется, что речь идёт о школе № 34. Ограничения пытались ввести для родителей учеников: «Проведена соответствующая беседа с руководителем общеобразовательного учреждения».

При этом чиновники подчеркнули, что в регионе сохраняется масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.

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