Краснодар, , 12:08 — REGNUM В Краснодарском крае подтвержден 991 новый случай заражения коронавирусом, среди новых пациентов — 93 ребёнка, об этом 22 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 989 новых случаях заражения, рекордные 997 случаев были подтверждены 20 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Краснодаре заболели 263 человека, в Сочи — 132, в Новороссийске — 51, в Ейском районе — 49. В Тимашевском районе заразились 40 жителей, в Крымском — 30, в Анапе, Динском, Каневском — по 28, в Староминском районе — 27. В Брюховецком и Красноармейском районах по 21 новому пациенту, в Геленджике — 19, в Армавире, Славянском, Абинском районах — по 18, в Кавказском, Темрюкском и Белоглинском — по 17», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 92 814 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65 099 человек. Скончались 8525 пациентов с коронавирусом, в том числе за сутки — 66 человек.

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В больницах региона остаются 5676 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 3029 человек с подтверждённым диагнозом. На ИВЛ находятся 102 пациента, ещё шесть — на ЭКМО.