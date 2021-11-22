Курган, , 13:07 — REGNUM В Курганской области за сутки подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 83 зафиксировано в Кургане, сообщает 22 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 211 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 22 ноября выявлено 43 648 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 22 ноября вылечились 34 606 человек, скончались 843 пациента с COVID-19.

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