Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Введение системы QR-кодов, на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом, стало экстренной, но необходимой мерой. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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По его словам, QR-код — логичное продолжение принятых ранее мер в борьбе с коронавирусом.

«Но главный метод этой борьбы — вакцинация. Прививка поможет нам в значительной мере вернуться к повседневной жизни, не допуская при этом вспышек заболевания коронавирусом, и снизит процент госпитализации», — подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Ленинградской области вакцинировались уже 791 240 жителей (население региона, включая детей, составляет 1,9 млн человек). Из них 8322 человека прошли первый этап вакцинации за предыдущие сутки. Еще 6242 человека за сутки закончили вакцинацию.

Напомним, с 8 ноября в Ленинградской области деятельность ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий возможно только при условии наличия у посетителей QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании в последние шесть месяцев или отрицательном ПЦР-тесте давностью не более трех дней.

Гостиницы и другие средства размещения в Ленинградской области могут принимать постояльцев только QR-кодами о прохождении полного курса вакцинации или о факте заболевания в последние полгода, или с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, проведенным не позднее, чем за 72 часа до заселения или с помощью экспресс-теста непосредственно при заселении. Аналогичные требования введены для кинотеатров и передвижных цирков шапито.

В «красной» и «желтой» зонах региона кафе и рестораны, у которых не оформлен паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников заведения QR-кода о вакцинации, перенесенном в последние полгода заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом. Для тех предприятий общественного питания, у кого оформлен «ковид-паспорт» действуют ранее установленные требования ― расстояние между столами, ограничение по времени обслуживания и обработка посуды.

Такие же требования введены для парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов: без «ковид-паспорта» они обязаны обеспечить наличие «антиковидных» документов у сотрудников и требовать их у посетителей.

Организации, предоставляющие услуги дополнительного образования, фитнес-центры, стоматологии, бани, бассейны могут работать при условии наличия у работников и посетителей «антиковидных» документов, за исключением медицинского отвода от вакцинации.

В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные группы, кроме групп несовершеннолетних, могут пройти при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. Эти же документы понадобятся посетителям старше 18 лет в спортивных организациях и на тренировочных базах при проведении тренировочных мероприятий.

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