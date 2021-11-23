Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM За последние сутки в стационары Петербурга, принимающие пациентов с COVID-19 и пневмонией, были доставлены 280 пациентов, это всего на три человека больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 23 ноября в городском оперативном штабе. Ситуация с госпитализацией стабилизировалась на более низком, чем ранее, уровне.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В коронавирусных стационарах Петербурга сегодня находится 6706 человек, это на 59 пациентов меньше, чем сутками ранее. Выписан из больниц за прошлые сутки 71 человек. В реанимационных отделения находятся 625 человек человек (-55 к показателю предыдущих суток), в том числе 320 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (-39).

Всего для больных с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8888 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. В больницах Петербурга, принимающих пациентов с COVID-19 и пневмонией, свободны 47,73% коек от норматива Минздрава.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге проходит 34 771 пациент, это на 1211 человек меньше, чем сутками ранее. Еще 4439 контактных лиц находятся на домашнем карантине (-858), 43 человека — в обсерваторе (+5).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки снизился на 0,12 единицы и составляет на сегодня 0,75 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге было выявлено 1060 новых случаев коронавируса. Скончались в Петербурге от COVID-19 за истекшие сутки 76 человек.

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