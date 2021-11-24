Брянск, , 14:52 — REGNUM В Брянской области 24 ноября подтверждено 350 новых случаев заболевания COVID-19, что на 35 меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели ещё 364 пациента, скончались от осложнений 18 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 87 829 носителей инфекции. Лаборатории провели 1 083 283 исследования на коронавирус, в том числе 4413 тестов проверены за последние сутки. Справились с заражением 78 714 пациентов. В летальной статистке 2 185 записей.

За минувшие сутки первый компонент вакцины от COVID-19 получили 2 953 человека. Ревакцинировано 530 772 жителя области.