Москва, , 14:08 — REGNUM Миллионы жителей России и других стран прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», побочных эффектов нет. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 23 ноября на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

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Глава МИД, ссылаясь на заявление президента России Владимира Путина, отметил, что в России и за рубежом «Спутником» привились уже 120 млн человек. Вакцина показала свою безопасность.

«И никаких побочных эффектов никто, слава Богу, не наблюдает», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-терапевт Елена Ильиных рассказала, что привитые «Спутником V» легче переносят COVID-19 чем те, кто привился другими вакцинами.

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