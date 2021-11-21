Москва, , 11:25 — REGNUM В результате увеличившегося из-за пандемии COVID-19 у жителей России интереса к отечественным зимним курортам резко выросли затраты на спортивный зимний инвентарь. Это 21 ноября следует из результатов исследования сервиса «Чек Индекс», которые приводит РИА Новости.

Сноуборд

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Отмечается, что в ходе исследования аналитики сравнили данные по средним чекам в период с 1 по 15 ноября 2020 и 2021 годов.

Также из результатов исследования следует, что основными покупателями указанной продукции являются жители крупнейших городов, в которых в парках или на других городских территориях имеется готовая инфраструктура для массового посещения (ледовые катки, горки и т. п.), а также в пригородах наличествуют центры притяжения спортсменов и любителей здорового образа жизни.

«Кроме того, нужно учитывать возросший за время пандемии интерес россиян к отечественным зимним курортам, что также обеспечивает дополнительный интерес к товарам для зимнего отдыха», — отмечают аналитики.

Кроме того, уточняется, что средний чек на покупку лыж в 2021 году составляет 5,9 тыс. рублей и это на 18% больше, чем в 2020 году. В то же время, продажи лыж увеличились на 24%.

Помимо того, указывается, что средний чек на коньки увеличился на 5% до 3,9 тыс. рублей, а их продажи возросли на 10%. Средний чек на санки также вырос на 25% и составил 1,6 тыс. рублей, а продажи санок увеличились на 14%. Также на сноуборды жители РФ стали тратить на 35% больше — по 15,6 тыс. рублей, а их объём продаж вырос на 20%.