Абакан, , 09:44 — REGNUM В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 ноября в правительстве региона.

ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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Уточняется, что жертвами коронавирусной инфекции стали три женщины (62 года, 71 год, 87 лет) и трое мужчин (74 года, 75 лет, 82 года).

Общее число зарегистрированных летальных случаев в Хакасии с начала 2021 года — 1180.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 176 носителей коронавируса.

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