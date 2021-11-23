Омск, , 11:39 — REGNUM По состоянию на 23 ноября в Омской области от коронавирусной инфекции привиты 327 беременных женщин. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Беременность Greyerbaby

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По данным минздрава, на сроке до 22 недель привиты 226 беременных женщин, на сроке 22 недели и более — 101.

Добавим, прививочная кампания против коронавируса в Омской области продолжается. Всего на сегодняшний день в регионе вакцинировано 870 110 человек, в том числе вторым компонентом — 616 572.

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