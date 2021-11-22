Петропавловск-Камчатский, , 09:28 — REGNUM На Камчатке власти намерены выплатить субсидии на погашение арендных и коммунальных платежей предприятиям, которые пострадали из-за введённых антиковидных ограничений. В первую очередь это касается точек общественного питания. С подобной инициативой выступила министр экономического развития и торговли края Юлия Морозова. Глава региона поддержал её, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в правительстве Камчатки.

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«Я в целом поддерживаю эти предложения и считаю, что нам эти средства нужно изыскать сейчас. Понятно, что нам нужно их выделять достаточно оперативно», — сказал Владимир Солодов.

Пострадавшие от пандемии предприятия смогут получить субсидию в сумме до 500 тыс. рублей. Деньги можно потратить на погашение коммунальных и арендных платежей, а также на пополнение оборотных средств.

«Распространяться она будет на те организации, которые подходят по ОКВЭД и на те, у кого падения доходов в ноябре, по сравнению с прошлым месяцем составило от 2% и выше. На эту меру поддержки нам понадобятся 35 миллионов рублей», — пояснила министр.

Также на Камчатке пролонгируют налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске пользуется популярностью печать QR-кодов на брелоках. Их также наносят на футболки, маски и обложки для паспорта, написала «Амурская правда».