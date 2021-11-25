Москва, , 07:47 — REGNUM Несмотря на заявление замглавы Центра Гамалеи Дениса Логунова, что вакцину от коронавирусной инфекции для подростков 12−17 лет зарегистрировали, в государственном реестре разрешённых клинических исследований (КИ) проверка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата числится в стадии «проводится». Более того, начатое в июле 2021 года исследование №336, в котором фигурируют первая и вторая фазы, должно завершиться только 31 декабря 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Детская вакцина Grls.rosminzdrav.ru

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Ранее Денис Логунов заявил о безопасности препарата и регистрации вакцины «Спутник М» для детей от 12 лет.

При этом в госреестре разрешённых КИ числятся не завершёнными даже первая и вторая фазы исследования «с периодом открытого подбора дозы по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата Гам-КОВИД-Вак М» у подростков. Уточняется, что в исследовании участвуют 660 пациентов из 12 медучреждений, в числе которых две детские больницы и десять детских поликлиник. Все они подконтрольны департаменту здравоохранения Москвы.

Данных о выданном разрешении на третью фазу исследования найти в российском госреестре не удалось.

Порядок проведения первой и второй фаз исследования подробно раскрывался на сайте клинических исследований, который находится в ведении Национальной медицинской библиотеки США (NLM). В рамках первой фазы для подбора дозы предполагалось участие 100 подростков. Исследование планировали начать с 1/10 от полной взрослой дозы, позднее увеличив её до 1/5. Ко второй фазе планировали перейти на 28-й день после введения первого компонента. В этой фазе предполагали участие уже 3 тыс. добровольцев, разделенных на две возрастные группы: 12−14 лет и 15−17 лет. Собирались при исследовании использовать и данные исторического контроля (третьей фазы «на выборке взрослых добровольцев в возрасте 18−21 года»).

Примечательно: в карточке исследования на английском языке указано, что продолжительность участия в нём для одного субъекта составит 365 ± 14 дней после введения первой дозы вакцины, в течение которых каждый участник пройдет скрининговый тест, две госпитализации для введения препарата, пять личных визитов к исследователю и будет поддерживать телефонные контакты с исследователем. Тут следует отметить, что на дату заявления Логунова о регистрации детской вакцины со старта вышеуказанного исследования (с июля 2021 года) прошло всего около 150 дней.

Напомним, ранее врачи 11 больниц направили открытое письмо политикам и артистам, которые критиковали принуждение к вакцинации от коронавируса и сегрегацию граждан России по QR-кодам. ИА REGNUM ответило на это письмо.

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