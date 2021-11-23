Москва, , 17:47 — REGNUM Роспотребнадзор считает преждевременным снятие ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила 23 ноября глава ведомства Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Government.ru

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«В некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные меры. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что введённые ограничения сегодня демонстрируют эффективность, которую «трудно переоценить».

Напомним, ранее Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемической ситуации наблюдается в 34 субъектах Федерации, однако в 18 регионах всё ещё продолжается рост заболеваемости.

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