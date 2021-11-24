Чебоксары, , 12:17 — REGNUM В Чувашии чуть снизилось вновь выявленное количество заразившихся коронавирусом и продолжает расти число летальных исходов. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 24 ноября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 42 019 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 165. Напомним, что 22 ноября было выявлено 167 случаев заражения SARS-CoV-2.

Победили болезнь 36 726 человек, из них за последние сутки выздоровели 149 пациентов. Доля вылечившихся составила 87,4%.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Чувашии умерли ещё 19 ковидных больных. Всего жертвами пандемии стали 3193 жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии протестировали механизм выдачи QR-кодов жителям, которые перенесли ковид в лёгкой форме и не обращались за медицинской помощью.