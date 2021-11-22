Черкесск, , 10:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии план по вакцинации от коронавируса выполнен уже более чем на 50%. На прививочные пункты пришли за прививкой почти 145 тыс. человек, из них свыше 136 тыс. человек уже полностью привиты от опасной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по данным на 19 ноября.

Вакцинация Cap.ru

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Напомним, в Карачаево-Черкесии развернуто 13 стационарных пунктов вакцинации и 29 дополнительных, кроме того, созданы 54 мобильные бригады для вакцинации маломобильных граждан.

Ряд граждан республики обязали привиться в обязательном порядке. Это в первую очередь пенсионеры старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, а также сотрудники предприятий и организаций, по долгу службы сталкивающиеся в процессе работы с большим числом граждан.