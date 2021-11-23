Рязань, , 16:14 — REGNUM Федеральный законопроект о введении системы QR-кодов на транспорте поддержали депутаты Рязанской областной думы на заседании 23 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Положительный отзыв принят большинством голосов — 25 человек поддержали введение системы QR-кодов на авиа‑ и железнодорожном транспорте, шесть человек были против, сообщает издание «Вид сбоку». Решение депутатов поступит в Государственную думу перед первым чтением законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный законопроект предполагает, что граждане РФ смогут посещать общественные места и пользоваться общественным транспортом, предъявив QR-код о прививке либо документ о медотводе либо справку, о перенесённом COVID-19. Предполагается, что норма закона будет действовать до 1 июня 2022 года.