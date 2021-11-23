Пермь, , 12:35 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 692 заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее. Среди новых носителей коронавируса 74 вакцинированных против коронавирусной инфекции. Информация об этом опубликована 23 ноября на портале permkrai.ru.

Коронавирус Permkrai.ru

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С начала пандемии зафиксировано 135 920 случаев заражения. Показатель заболеваемости составил 5229,2 на 100 тыс. населения. Оправились от болезни 115 176 пермяков.

На сегодняшний день в COVID-отделениях находятся 3432 пациента. Коечный фонд свободен на 35,9%. Состояние 362 пациентов медики оценивают как тяжелое. Среди «тяжелых» пациентов 14 человек с прививками от COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены 147 человек.

Жертвами заболевания стали 6668 человек. За последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов.