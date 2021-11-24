Абакан, , 09:19 — REGNUM Жертвами коронавирусной инфекции в Хакасии стали ещё 14 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Умерли 12 женщин (52 года, 61 год, 61 год, 66 лет, 73 года, 74 года, 75 лет, 79 лет, 81 год, 83 года, 88 лет, 93 года) и двое мужчин (65 лет, 83 года).

С начала 2021 года в Хакасии жертвами COVID-19 стали 1194 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 177 носителей коронавируса.

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