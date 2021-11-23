Краснотурьинск, Свердловская область, 23 ноября 2021, 09:33 — REGNUM В городе Краснотурьинск Свердловской области прошел автомобильный крестный ход против коронавируса. В мероприятии приняли участие 40 священнослужителей и прихожан, сообщили в пресс-службе собора преподобного Максима Исповедника.
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Собравшиеся провели молебен о преодолении пандемии. После чего, участники крестного хода проехались по городу на 15 автомобилях. Священники окропили святой водой несколько подъездов в Краснотурьинск.
Отметим, что это не первое подобное мероприятие. Первый крестный ход против коронавируса прошел 4 апреля 2021 года.