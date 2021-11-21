Иркутск, , 07:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 21 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 6101, причём 30 из этого числа добавили в сводку за последние сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 133 923 человека (+597 за сутки). Госпитализированы 5478 (+45 за сутки).

Выздоровели 110 726 пациентов (+277 за сутки). Ещё 525 пациентов скончались от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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