Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM В Ленинградской области больше всего болеют COVID-19 жители работоспособного возраста, от 30 до 64 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 ноября сообщила главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк на заседании правительства региона.

Коронавирус Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По ее словам, в регионе идет снижение госпитализаций пациентов с коронавирусом. Этого удалось достичь благодаря массовой вакцинации населения. И в случае, если вакцинированные заболевают, то лечатся дома, у них нет осложнений.

«66% всех заболевших — это люди в возрасте 30−49 лет и 50−64 года. Ещё 13% — это люди старше 64%. Хочу сказать, что все разговоры о необходимости прививок заканчиваются в тот момент, когда люди попадают в больницу или, что хуже всего, в реанимацию», — заметила Ольга Историк.

Читайте также: В стационарах Ленобласти нет ни одного вакцинированного пациента

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти заразились после вакцинации коронавирусом всего семь жителей, они лечатся амбулаторно. В стационарах нет ни одного вакцинированного.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть не хочет вводить новые ковид-ограничения и не смягчает «старые»