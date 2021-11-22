Ульяновск, , 07:41 — REGNUM В Ульяновской области сокращается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

По оперативным сведениям ведомства, за 21 ноября в регионе официально выявлено 490 носителей коронавируса. Это на десять случаев меньше, чем было сутками ранее.

Отметим, что за две последние две недели ежесуточно число заражений снижалось, за исключением 20 ноября, когда число заражения увеличились на три случая.

Всего в Ульяновской области сделано 1 460 322 лабораторных тестов на коронавирус. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 21 290 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в области официально подтверждено 106 909 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 97 385 пациентов, скончались 3242 ковидных больных.