Благовещенск, 19 ноября 2021, 12:16 — REGNUM В Благовещенске на прошлой неделе выявили почти на 9% меньше новых случаев коронавируса. К падению уровня заболеваемости привели установленные в регионе ограничения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе правительства Приамурья.
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В целом по области продолжает расти количество заболевших, за неделю — на 9,7%. Увеличивается количество ежедневно выявляемых случаев в 20 муниципалитетах региона. Суточный показатель заболеваемости в Приамурье выше среднего по России на 15,4%.
Как сообщало ИА REGNUM, темпы вакцинации от коронавируса в Амурской области позволят к 1 декабря привить 80% взрослых жителей населения региона, заявлял ранее глава Приамурья Василий Орлов. Пока этот показатель находится на уровне 76,57%, первую прививку от COVID-19 сделал 311 271 человек.