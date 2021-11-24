Нальчик, , 13:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в настоящее время проходят лечение от COVID-19 2298 человек. За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 120 жителей региона, общее число носителей опасной инфекции достигло с начала пандемии 38 252 человек, сообщили 24 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В семи госпиталях республики находятся на лечении 1222 пациента, в том числе 21 ребёнок и 19 беременных. Свободными остаются 24% коек.

«В отделениях реанимации находятся 148 человек, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки от коронавируса скончались девять человек», — говорится в сообщении регионального минздрава.

Общее число скончавшихся в республике достигло 1134 человека, выздоровели за все время 34 888 пациентов.