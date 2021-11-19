Астрахань, , 17:58 — REGNUM В Астраханской области 19 ноября подтверждено 264 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 71 тыс. 436 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1386 человек.

За весь период 2128 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.