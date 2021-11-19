Благовещенск, , 08:45 — REGNUM В Амурской области ревакцинацию от COVID-19 двумя компонентами «Спутник-V» завершили порядка 40% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Вакцинация в армии

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Прививочная кампания проводится на базе медицинских пунктов объединения и медицинских учреждений округа.

пресс-служба ВВО «Препарат вводится тем военнослужащим, членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, кто уже получил полный курс вакцинации».

Личный состав всех категорий прививается на добровольной основе. Перед процедурой все вакцинируемые и ревакцинируемые проходят обязательный медосмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на Балтийском флоте ревакцинацию от COVID-19 прошли 90% военнослужащих.

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