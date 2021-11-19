Благовещенск, 19 ноября 2021, 08:45 — REGNUM В Амурской области ревакцинацию от COVID-19 двумя компонентами «Спутник-V» завершили порядка 40% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
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Прививочная кампания проводится на базе медицинских пунктов объединения и медицинских учреждений округа.
Личный состав всех категорий прививается на добровольной основе. Перед процедурой все вакцинируемые и ревакцинируемые проходят обязательный медосмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, на Балтийском флоте ревакцинацию от COVID-19 прошли 90% военнослужащих.
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