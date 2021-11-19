Благовещенск, 19 ноября 2021, 08:45 — REGNUM В Амурской области ревакцинацию от COVID-19 двумя компонентами «Спутник-V» завершили порядка 40% военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Вакцинация в армии
Вакцинация в армии

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

Прививочная кампания проводится на базе медицинских пунктов объединения и медицинских учреждений округа.

«Препарат вводится тем военнослужащим, членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, кто уже получил полный курс вакцинации».
пресс-служба ВВО

Личный состав всех категорий прививается на добровольной основе. Перед процедурой все вакцинируемые и ревакцинируемые проходят обязательный медосмотр и тестирование на наличие антител к COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на Балтийском флоте ревакцинацию от COVID-19 прошли 90% военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: На Балтийском флоте от COVID-19 ревакцинировались 90% военнослужащих