Тула, , 13:16 — REGNUM В Туле новый иск в суд направили сотрудники предприятия «Щегловский вал», отстраненные от работы из-за отказа вакцинироваться. В этот раз иск направлен к руководителю Управления Роспотребнадзора Александру Ломовцеву.

Вакцинация

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Истцы считают, что главный санитарный врач региона превысил полномочия, чем нанес моральный и материальный вред группе лиц.

«Мы требуем у власти пересмотреть решение по данному процессу, которое порочит справедливость судебной власти в РФ», — цитирует одного из истцов издание «Myslo».

Как сообщало ИА REGNUM, Тульская область в числе первых приняла решение об обязательной вакцинации отдельных групп населения, в их число попали и сотрудники системообразующих предприятий. С середины июля от работы на ООО «Щегловский вал» отстранили без сохранения зарплаты 57 человек, 18 обратились с исками в суд, однако проиграли.

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