Новосибирск, , 12:59 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 20 ноября, за минувшие сутки выявили 392 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 400 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались ещё шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 59, 68, 70, 71, 80 лет и женщины в возрасте 43, 49, 65, 79, 81, 83, 86 лет, две женщины в возрасте 80 лет и две женщины в возрасте 90 лет. Всего в регионе умерли 3652 человека», — уточнил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 78 768 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 8076 детей; 56 488 пациентов выздоровели (+139 за сутки).