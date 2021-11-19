Саранск, , 14:57 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 19 ноября выявили 164 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 163 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 891 случая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 120 человек, всего с начала пандемии выздоровели 28 926 жителей Мордовии. 829 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5136 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 18 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1768 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 4495 человек.