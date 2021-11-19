Иркутск, , 14:16 — REGNUM В Иркутской области, где ситуация с распространением коронавируса и смертностью неуклонно ухудшается, тоже ввели систему QR-кодов, но руководство братского гриль-бара Köster решило пускать гостей без подтверждения вакцинации. Соответствующее объявление, судя по фотографии, опубликованной в группе «Инцидент Иркутск» во «ВКонтакте» размещено на двери заведения.

В баре Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

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В обращении сказано, что что бар готов обслуживать гостей без QR-кода, потому что не имеет права «допускать дискриминацию посетителей». Авторы обращения считают, что если они запретят входить без кодов, то совершат уголовные преступления по таким уголовным статьям, как: «Превышение должностных полномочий», «Самоуправство», «Нарушение прав, свобод и законных интересов гражданина». Также указано административное «Нарушение прав потребителя».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 19 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 6042 человека, причём 30 из них добавили в сводку за последние сутки.

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