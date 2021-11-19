Новосибирск, , 15:09 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 19 ноября, за минувшие сутки выявлено 400 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 404 случая.

Коронавирус Sakhalin.gov.ru

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«Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 68 лет, 68 лет, 74 года и женщины в возрасте 41 год, 53 года, 60 лет, 62 года, 75 лет, 81 год, 87 лет, 96 лет. Всего в регионе умерли 3636 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе зарегистрировано 78 376 случаев заражения коронавирусом (+400 за сутки), в том числе — у 8020 детей. 56 349 пациентов выписаны с выздоровлением (+107 за сутки).