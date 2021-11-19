Екатеринбург, , 19:05 — REGNUM Свердловский облсуд отклонил иск о признании системы QR-кодов незаконной. Такое решение было принято 19 ноября в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

QR-код

ИА REGNUM

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Интересы заявителей представлял один из местных юристов. Отменить систему кодов требовали десятки граждан. Тем не менее судебная инстанция не нашла оснований для признания её незаконной.

Как сообщало ИА REGNUM, QR-коды были введены в регионе с конца октября. Причиной стала пандемия коронавируса.