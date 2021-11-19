Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM В ближайшее время в пункты вакцинации Санкт-Петербурга будет поставлено более 250 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которая предназначена для ревакцинации населения и вакцинации переболевших ковидом. Об этом 19 ноября сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина «Спутник Лайт» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Буквально сегодня компания-поставщик отгружает партию более 250 тыс. доз «Спутник Лайт», которых хватит для повторной вакцинации», — отметил Лисовец.

Чиновник добавил, что в настоящий момент в Петербурге осталось около половины партии из 100 тыс. доз этой вакцины, которая была поставлена в начале ноября.

По словам Лисовца, данных о том, когда в Петербург будет поставлена вакцина «КовиВак», у ведомства нет.

Напомним, в Петербурге 17 ноября был поставлен новый рекорд суточной вакцинации.

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