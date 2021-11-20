Абакан, , 12:20 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано 12 новых летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались десять женщин в возрасте от 49 до 83 лет, а также двое мужчин 46 и 62 лет. Таким образом, общее число жертв коронавируса за весь период пандемии в республике достигло 1155.

«Под медицинским наблюдением находится 4091 (-33) человек, контактировавший с больными. Амбулаторно лечится 5452 (-100) пациента, проходят лечение в стационарах 1306 (-63) человек: 15 из них на аппаратах ИВЛ», — добавили в правительстве.